اليويفا يوجه بريطانيا لليورو بدلا من المونديال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أحبط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أحلام المملكة المتحدة، التي تهدف لاستضافة بطولة كأس العالم 2023 بالمشاركة مع جمهورية أيرلندا.



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن توجيه اليويفا الملف البريطاني الأيرلندي، لاستضافة بطولة يورو 2028 بدلا من المونديال.

جاء ذلك في ظل رغبة اليويفا في دعم الملف الإسباني البرتغالي لاستضافة مونديال 2030، بدلا من بريطانيا وأيرلندا.

وبحسب مصادر في الحكومة الأيرلندية واليويفا، فإن ملف إسبانيا والبرتغال لديه فرصة واقعية للفوز في سباق استضافة مونديال 2030.

ولا يُعرف بعد موقف إنجلترا من هذا الأمر حتى الآن، حيث كانت تأمل في استضافة كأس العالم لأول مرة منذ 64 عاما.

من جانبه، لا يريد اليويفا إهدار بعض الدول الأوروبية وقتها من أجل المنافسة على استضافة مونديال 2030، في الوقت الذي تبدو فيه البرتغال مع إسبانيا أكثر جاهزية من الجميع للفوز في السباق.

ومن المتوقع عدم تصديق اليويفا على الملف البريطاني الأيرلندي، حيث يتحتم على الدول الأوروبية الراغبة في دخول السباق الحصول على موافقة من اللجنة التنفيذية لليويفا والاتحادات الأعضاء، التي تمثل 55 دولة.

ومن المفترض إعلان الدولة الفائزة بحق تنظيم بطولة يورو 2028 مع نهاية عام 2023، حيث من المتوقع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في تلك النسخة إلى 32.