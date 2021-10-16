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ما هو موعد مباراة الترجي والاتحاد الليبي والقنوات الناقلة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

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يستهل الترجي التونسي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا (2021-2022) بمواجهة الاتحاد الليبي في الدور الثاني للبطولة.

 

وكانت القرعة أبعدت الترجي عن اللعب في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ مشواره من الدور الثاني (دور الـ32).

 

 

يحل الترجي ضيفا على الاتحاد في ملعب الشهداء بمدينة بنغازي، يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبوظبي، السادسة بتوقيت تونس.

 

تذاع مباراة الاتحاد الليبي ضد الترجي التونسي على قناة "ليبيا ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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