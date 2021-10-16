تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

تقام مساء السبت 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عدة مباريات مهمة ومرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى وبعض الدوريات العربية.



وتستأنف (السبت) مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) وكذلك الدوريان الإسباني والإيطالي بعد فترة توقف الأجندة الدولية، فيما الدوريان الفرنسي والألماني نشاطهما الجمعة بمباراة واحدة.

يخوض الزمالك المصري أولى مبارياته في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، حين يحل ضيفا على فريق توسكر الكيني، حيث تنطلق المباراة الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت أبوظبي، الثانية بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.

يستضيف فريق أسيك الإيفواري نظيره شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة الجزائرية الثالثة على الهواء مباشرة.

يفتتح الأهلي المصري مشواره في دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 بمواجهة مضيفه الحرس الوطني من النيجر، حيث تنطلق المباراة الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 بتوقيت أبوظبي، 5.30 بتوقيت القاهرة، وتبث تلفزيونيا عبر قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية على الهواء مباشرة.

ستكون أنظار الجماهير العربية متجهة صوب ملعب "مرسول بارك"، الذي يستضيف مواجهة الوحدة الإماراتي أمام النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي، وستنقل تلفزيونيا داخل الإمارات فقط، عبر مجموعة قنوات "أبوظبي الرياضية"، وقنوات SSC السعودية.

يسعى الهلال السعودي لمواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا، حين يصطدم بنظيره بيرسبوليس الإيراني في الدور ربع النهائي، مساء السبت 16 أكتوبر.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تنقل على الهواء مباشرة عبر قناة SSC HD 1.

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران بعد توقف بسبب تصفيات كأس العالم، حيث ستكون البداية من مواجهة واتفورد ضد ضيفه ليفربول.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وستقوم قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بنقل المباراة حصريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتجه الأنظار السبت لمتابعة مباراة ليستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن يتم نقله عبر قناة beIN Sports HD برايم 1.

يستأنف مانشستر سيتي مواجهاته في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) حين يلاقي نظيره بيرنلي في الجولة الثامنة من المسابقة، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD برايم 2.

يستضيف برينتفورد نظييره تشيلسي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، السبت، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي،وتبث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021

يواجه فريق نظيره النصر في الدور الأول من كأس الرابطة الإماراتية، السبت، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قنوات دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يخوض فريق بني ياس مواجهة مهمة في الدور الأول من كأس الرابطة الإماراتية، السبت، حين يلاقي الوصل، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يستضيف فريق لاتسيو نظيره إنتر ميلان في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الايطالي على موقع يوتيوب.

يواجه فريق ميلان نظيره هيلاس فيرونا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي (السبت)، وتنطلق المباراة الساعة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الايطالي على موقع يوتيوب.

يستضيف الباطن نظيره الشباب في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة السادسة مساء السبت بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قناة SSC السعودية ومنصة شاهد الإلكترونية.

يسعى الأهلي لتحقيق أول انتصار له في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم حين يلاقي الاتفاق في الجولة الثامنة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:10 مساء بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة SSC 1 HD/SD بتعليق مشاري القرني.