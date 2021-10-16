كيف يخطط موسيماني لمواجهة بطل النيجر؟ مفاضلة بين طريقتين لتعويض أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يخوض الأهلي مشوار البداية أمام الحرس الوطني في الخامسة والنصف من مساء غد السبت باستاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير والوحيد في ملعب المباراة اليوم والذي اشتمل على بعض الجوانب البدنية وتقسيمة قوية في نصف الملعب فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.

وتضم بعثة الأهلي في النيجر برئاسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، 19 لاعبًا هم: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول ومحمد محمود وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي ومحمود متولي ومحمود وحيد للإصابة ومحمد مجدي افشة لحصوله علي أجازة زفاف وحسين الشحات وصلاح محسن لعدم الجاهزية الفنية بجانب السداسي الذي لم يتم قيده وهم لويس ميكسيوني وبيرسي تاو وحسام حسن وكريم فؤاد وعمار حمدي واحمد عبدالقادر لعدم القيد.

وحسب المران الأخير ومحاضرات ما قبل السفر الي النيجر فأن بيتسو موسيماني المدير الفني لا يزال يفاضل بين طريقتين لتعويض غياب محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الذي احتفل بزفافه أمس بأحد فنادق التجمع الخامس وتغيب عن السفر مع البعثة .

ويفضل موسيماني اللعب بثلاثي في وسط الملعب المدافع وهم عمرو السوليه وحمدي فتحي وأليو ديانج على أن يكون ثنائي منهم بمهام هجومية وأحدهم يلتزم بالواجبات الدفاعية ، فيما يري أحد أفراد الجهاز المعاون أنه يجب الدفع بمحمد محمود في مركز صانع الألعاب بديلاً لأفشة على أن يكون هناك ثنائي في وسط الملعب المدافع.

كما أثار تألق محمد هاني اللافت للنظر حالة من الحيرة لدي موسيماني الذي يميل للدفع به أساسياً في مركز الظهير الأيمن والإبقاء على أكرم توفيق على دكة البدلاء للحفاظ عليه من الإرهاق خاصة أنه لعب مباراتي ليبيا مع المنتخب الوطني في 72 ساعة في الجولتين الثالثة والرابعة لمنافسات المجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

واستقر موسيماني على أغلب عناصر التشكيل الذي سوف يخوض به المباراة ويضم على لطفي في حراسة المرمي ومعه أكرم توفيق (محمد هاني) وبدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج (محمد محمود) ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.