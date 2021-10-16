خاص.. اتحاد الكرة يكشف موعد قمة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن رابطة الأندية المحترفة استقرت على موعد مباراة الزمالك والأهلي في مسابقة دوري we المصري موسم (2021 - 2022).

وكانت مراسم القرعة قد حددت مواجهة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الجديد.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي، في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"الزمالك سوف يستضيف الأهلي يوم 4 نوفمبر المقبل".

وتابع :"المباراة ستقام على ملعب استاد القاهرة".

واختتم :"حال لم يتم الإعلان عن جاهزية استاد القاهرة لاستقبال المباراة، ستقام على استاد 30 يونيو".

جدير بالذكر أن انطلاق مسابقة الدوري ستكون يوم 25 من الشهر الجاري، حيث سيلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في قمة الجولة الأولى، في المقابل يلعب الزمالك ضد إنبي