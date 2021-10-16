باريس سان جيرمان يتجاوز عقبة أنجيه بنجاح

المنامة - ياسر ابراهيم - تجاوز باريس سان جيرمان عقبة ضيفه أنجيه بصعوبة بفوزه عليه بهدفين لواحد الجمعة في المرحلة العاشرة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ووقّع البرتغالي دانيلو بيريرا (69) وكيليان مبابي (87 من ركلة جزاء) هدفي الفريق الباريسي في حين سجّل أنجيلو فولغيني هدف أنجيه الوحيد (36).

ونجح باريس سان جيرمان في تدارك عثرته في المرحلة الماضية قبل أسبوعين أمام رين (0-2) محققاً فوزه التاسع في المسابقة المحلية هذا الموسم رغم غياب نجومه الأميركيين الجنوبيين لانشغالهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

ورفع فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الـ"ليغ 1" في حين تجمّد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المرتبة الرابعة مؤقتاً.