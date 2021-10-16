زيدان يرفض عرض نيوكاسل من أجل "الحلم الأكبر"

رفض أسطورة الكرة الفرنسية، والمدير الفني السابق لفريق ريال مدريد، زين الدين زيدان، عرضاً لقيادة فريق نيوكاسل الإنكليزي.



وتم ربط زيدان بالفريق الذي استحوذ عليه، صندوق الاستثمار السعودي، مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، مع أنباء تشير إلى قرب الاستغناء عن المدير الفني الحالي ستيف بروس.



وكان المدرب البالغ من العمر 49 عامًا، من دون أي نادٍ، منذ مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، بعد أن قاده إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.



وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ستار" الإنكليزية، فإن زين الدين زيدان رفض العرض، بسبب طموحه في أن يصبح مدرباً لمنتخب فرنسا، خلفاً لديديه ديشامب.



وبعد الخروج المفاجئ أمام سويسرا في بطولة أوروبا 2020، كان هناك ضغط كبير على مدرب "الزرق" الحالي من أجل الاستقالة، لكن بعد حصد لقب دوري الأمم قبل أيام، من المتوقع أن يستمر المدير الفني بمنصبه حتى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.



وأكد التقرير أيضاً، أن نجم الكرة الإنكليزية، فرانك لامبارد هو المرشح الجديد لتدريب نيوكاسل، رفقة زميله السابق في منتخب إنكلترا، ستيفن جيرارد.