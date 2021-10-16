اليرموك يهزم أهلي صنعاء والمدرب القديمي يحمل لاعبيه مسؤولية الخسارة

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب اليرموك على جاره أهلي صنعاء (2-0) اليوم الجمعة على ملعب سيئون الأولمبي، ضمن منافسات الدوري اليمني (إياب المجموعة الثانية).

سحل هدفي اليرموك، اللاعب الشاب محمد يوسف الأحمدي الذي خاص المباراة بديلاً لزميله زكريا العياني بعد أن أصيب في الدقيقة (19) من المباراة.

من جانبه عبّر شفيق سلام، المدير الفني لليرموك، عن سعادته بالفوز على أهلي صنعاء، متصدر المجموعة الثانية من الدوري اليمني، وأشاد بأداء لاعبيه وتقديمهم صورة طيبة في مستهل مرحلة الإياب.

قال: "إن الفوز ستمنحهم دفعة قوية نحو مواصلة النتائج الإيجابية، للمنافسة على التأهل إلى نصف نهائي البطولة".

وأضاف: "الأهلي فريق كبير وإمكانات لاعبيه معروفة، لكن اليرموك لعب بإمكاناته واستطاع التحكم في المباراة وخطف الفوز".

من جانبه، حمّل جمال القديمي مساعد مدرب أهلي صنعاء، اللاعبين مسؤولية الخسارة، وقال إنهم لم يقدموا الأداء المنتظر، عكس فريق اليرموك الذي لعب بقوة، ووعد "بالعمل على مراجعة الأخطاء، والعودة للفوز الذي يسعد الجماهير".

وأضاف: "الخسارة درس، وكرة القدم تعلمك وتعطيك دروسا يجب أن تستفيد منها حتى تصحح أخطاءك".

ورفع اليرموك رصيده بهذا الفوز إلى 8 نقاط ليتقاسم المركز الثاني مع الصقر (الذي خسر من شعب إب)، خلف الأهلي المتصدر رغم الخسارة بـ10 نقاط.

كانت نتيجة الذهاب، انتهت بفوز أهلي صنعاء (4-1).

ويبشر فوز اليرموك على أهلي صنعاء وخسارة الصقر، بنتائج مغايرة في رحلة إياب المجموعة التي تسيد ذهابها أهلي صنعاء، وصقر تعز.

وتنطلق السبت على ملعب الخليفي، مباريات إياب المجموعة الأولى بمباراة تجمع شعب حضرموت بشباب الجيل.

المصدر: موقع كورة