الامارات | تعادل إيجابي للشارقة.. انتصار ثمين للعين و«مريح» لاتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل إيجابي للشارقة.. انتصار ثمين للعين و«مريح» لاتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الشارقة من ملعب عجمان بأفضلية التعادل الإيجابي 2-2 في ذهاب المرحلة الأولى من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بانتظار مباراة الإياب المقررة على أرضه في 25 أكتوبر الجاري، لتحديد هوية المتأهل للدور الثاني من المسابقة.

وشهدت الجولة أيضاً فوز العين على ضيفه الإمارات بهدفين نظيفين في مواجهة تألق فيها النجم المغربي سفيان رحيمي، وفي كلباء تألق أصحاب الأرض وأحرزوا أربعة أهداف نظيفة لنتصروا بفارق مريح يخدم طموحهم في التأهل.

وتتواصل مباريات المسابقة اليوم بمواجهتين، تجمع الأولى بين بني ياس وضيفه الوصل الساعة 18:15، وفي التوقيت نفسه يستقبل الظفرة نظيره النصر.

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