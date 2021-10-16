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الامارات | شباب الأهلي يهزم الوحدة في كرة السلة بفارق 56 نقطة

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جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسى شباب الأهلي «حامل اللقب» على ضيفه الوحدة، بتغلبه عليه بفارق 56 نقطة «107-51»، أول من أمس، في الجولة الافتتاحية للدور التمهيدي من دوري كرة السلة الذي شهد أيضاً فوزاً عريضاً للوصل على الشارقة «87-85»، بعدما احتاج إلى شوط إضافي، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل «76-76»، فيما انتزع النصر فوزاً ثميناً على حساب البطائح بفارق نقطتين «85-83».

وعرف شباب الأهلي طريقه إلى سلة الوحدة، بعد أن نجح في بسط أفضليته المطلقة، وحسم الفترات الأربع، بواقع «26-17 و28-3 و26-13 و27-18».

وفرط الشارقة في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق ست نقاط، وبنتيجة «41-35»، بعد شوط ثان استعاد فيه الوصل اتزانه، ونجح لاعبوه في نيل الأفضلية، بنتيجتي الربعين الثالث والرابع «21-18 و20-17»، وفرض التعادل مع نهاية الوقت الأصلي «76-76»، ما دفع بالطاقم التحكيمي بقيادة الدولي سالم الزعابي، احتساب شوط إضافي لمدة خمس دقائق، استطاع «الإمبراطور» حسم نتيجته «11-9» والفوز بالمباراة.

واستطاع النصر النجاة من مصيدة ضيفه البطائح، بعد أن نال الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث «21-16 و18-16»، والتي قابلها إهدار لاعبي «البطائح» فرصة الفوز، على الرغم من نيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع «23-20 و30-24».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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