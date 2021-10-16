الامارات | «كمارا كلباء» يصنع ويسجل في العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «كمارا كلباء» يصنع ويسجل في العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المقيم الغيني عثمان كمارا فريقه اتحاد كلباء الى الفوز على العروبة بأربعة أهداف دون مقابل بعد أن سجل هدفين وصنع ثالثاً في المباراة التي أقيمت في ملعب كلباء، ضمن منافسات ذهاب كأس رابطة المحترفين، في أول مباراة يخوضها مع الفريق قادماً من الشارقة على سبيل الإعارة.

وشارك كمارا بديلاً للاعب فهد سبيل مطلع الشوط الثاني، ورغم ذلك تمكن من صناعة الفارق، وخاض العروبة معظم دقائق المباراة بأسلوب دفاعي واضح معتمداً على الهجمات المرتدة التي كان لها بالمرصاد مدافع النمور عبدالسلام محمد.

وسدد الدولي السابق حبيب الفردان كرة مقصية جميلة تصدى لها حارس المرمى طلال خميس ببراعة. وسجل اتحاد كلباء هدف السبق عن طريق الدولي مهند سالم العنزي في الدقيقة (45+2) بعد أن أكمل كرة ارتدت من حارس مرمى العروبة أكملها داخل المرمى.

وسجل اتحاد كلباء هدفين بداية الشوط الثاني عن طريق أحمد عامر (49)، وعاد كمارا ليسجل الهدف الرابع للنمور برأسية جميلة (75).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news