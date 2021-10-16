الامارات | متفرقات.. زوارق أبوظبي والشارقة تطلب الزمن الأفضل في مونديال «الفورمولا 2»

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. زوارق أبوظبي والشارقة تطلب الزمن الأفضل في مونديال «الفورمولا 2» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستأنف، اليوم، في البرتغال، منافسات السرعة والمحركات، مع انطلاق سباق الزمن الأفضل، وتصفيات السرعة، ضمن الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2. وتشهد الجولة مشاركة 16 زورقاً من 10 دول، في مقدمتها الإمارات، من خلال زورق أبوظبي 35، بقيادة راشد القمزي، وزورق أبوظبي 36 بقيادة منصور المنصوري، وزورق الشارقة 17 بقيادة فرديناند زيندبيرجن.

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