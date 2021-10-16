الامارات | متفرقات.. «هشتاق» يتصدر ترشيحات الفوز بكأس الوثبة في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. «هشتاق» يتصدر ترشيحات الفوز بكأس الوثبة في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مهرجان «سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة» فعالياته، إذ يقام اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز في مضمار فرنسو بأميركا، تماشياً مع استراتيجية المهرجان. ويتصدر المهر غير المهزوم «آر بي هشتاق» لمايكل جوميز، وبإشراف تي إيتون، وقيادة بي إم تيريرو، قائمة الترشيحات، من بين سبعة خيول تنافس في السباق.

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