الامارات | بيليه: أنا في حالة جيدة.. ومستعد للّعب

شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه: أنا في حالة جيدة.. ومستعد للّعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأسطورة البرازيلي بيليه، أول من أمس، على وسائل التواصل الاجتماعي: «أنا في حالة جيدة»، وذلك بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية بسبب ورم في القولون. وقال بيليه مازحاً في مقطع فيديو نُشر على حسابين على «إنستغرام» لاثنتين من بناته: «الحمد لله أنا بخير، أنا أفضل، حتى إنني مستعد للّعب يوم الأحد».

وأضاف «بجدية أكثر، أشكركم على كل شيء، وشكراً لكل من منحني القوة، وإن شاء الله سأكون معكم قريباً جداً»، وبدا بيليه، مبتسماً وفي مزاج جيد.

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