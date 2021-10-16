الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مبخرة

نشط لاعب الوحدة، السوري عمر خريبين، بصورة كبيرة عبر «تويتر»، قبل ساعات من لقاء فريقه مع النصر السعودي بدوري أبطال آسيا، إذ نشر مجموعة من الفيديوهات الخاصة به أثناء وجوده في الرياض كان أبرزها وهو برفقة محمود خميس مستعيناً بـ«مبخرة» لرقية نفسه من الحسد!

مقارنة

طالب محلل شهير بالقنوات الرياضية في الدولة الشارع الرياضي بعدم الانجرار وراء فخ المقارنات بين أجيال المنتخب الوطني، بعد تنامي الظاهرة على مواقع التواصل، مطالباً بالتركيز حصراً على الواقع الحالي للأبيض والبحث عن المسببات التي أدت إلى النتائج غير المرضية.

مبخوت

رفض مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بالحملة الشرسة التي يتعرض لها لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة علي مبخوت من قبل بعض المشجعين، مطالبين بإيقاف هذه الحملة كونها تؤثر نفسياً على اللاعب.

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