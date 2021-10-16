الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطال آسيا
النصر - الوحدة 19:00
الهلال - بيروزي 22:00
كأس الرابطة
الظفرة - النصر 17:00
بني ياس - الوصل 17:00
دوري الهواة
الذيد - حتا 17:00
جلف إف سي - سيتي 17:05
مصفوت - العربي 17:05
ليستر - مان يونايتد 18:00
سيتي - بيرنلي 18:00
برينتفورد - تشلسي 20:30
لاتسيو - إنتر 20:00
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