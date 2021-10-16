اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبطال آسيا

النصر - الوحدة 19:00

الهلال - بيروزي 22:00

كأس الرابطة

الظفرة - النصر 17:00

بني ياس - الوصل 17:00

دوري الهواة

الذيد - حتا 17:00

جلف إف سي - سيتي 17:05

مصفوت - العربي 17:05

ليستر - مان يونايتد 18:00

سيتي - بيرنلي 18:00

برينتفورد - تشلسي 20:30

لاتسيو - إنتر 20:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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