اخبار الرياضه

الامارات | بالعربي يحبط محاولة «الملك» الفوز على عجمان

0 نشر
سيد مصطفى ■ عجمان 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالعربي يحبط محاولة «الملك» الفوز على عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحبط مهاجم عجمان، التونسي فراس بالعربي، محاولات الشارقة للعودة من أرض استاد راشد بن سعيد بالفوز، ونجح في تسجيل هدفين ليفرض التعادل الايجابي على «الملك» 2-2.

وتقدم الشارقة أولاً عن طريق مهاجمه أحمد الهاشمي، الذي أصبح أول لاعب مواطن يُسجل في لقاءات الفريقين بكأس المحترفين «11»، ولكن فراس بالعربي تمكن من إدراك التعادل من مجهود فردي مميز «21». وعاد الشارقة للتقدم من جديد عن طريق البرازيلي «المُقيم»، لوان بيريرا، في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول وتحديداً في الدقيقة «45+2»، بيد أن المهاجم التونسي فراس بالعربي عاد للتوهج من جديد وتمكن من إدراك التعادل للبرتقالي «58».

وبات الشارقة بحاجة للفوز أو التعادل السلبي أو الإيجابي 1-1 لبلوغ المرحلة الثانية من البطولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا