الامارات | أول اختبار لميكالي.. الظفرة يطلب النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن أول اختبار لميكالي.. الظفرة يطلب النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق الظفرة في الساعة 17:00 من عصر اليوم على استاد حمدان بن زايد منافسه فريق النصر، في لقاء يمثل الاختبار الرسمي الأول للمدرب الجديد، البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي تولى مهمة قيادة الفريق خلفاً للمدرب السوري محمد قويض الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وحصل المدرب الجديد على فرصة جيدة للتعرف إلى لاعبي فريقه، وذلك من خلال خوض أكثر من ستة تدريبات إلى جانب أداء مباراة ودية جمعته بفريق الجزيرة، وهي المواجهة التي حقق فيها الفوز بهدفين مقابل هدف، وهو ما سيلقي بظلاله بصورة إيجابية على أداء الفريق في لقاء اليوم، خصوصاً أن المدرب لم يغير الكثير في تشكيلة الفريق.

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