الامارات | مهرة ومها وميرا.. 3 شقيقات في منتخب السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرة ومها وميرا.. 3 شقيقات في منتخب السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد السباحة عن قائمة الفتيات اللواتي سيشاركن في البطولة العربية الشهر الجاري، وتضم ثلاث شقيقات، هن التوأم «مهرة ومها الشحي»، إضافة إلى الصغيرة ميرا، حيث سيمثلن الدولة في فئة تحت 15 سنة بالبطولة، كما تشارك أيضاً سارة عكاشة وعلياء راشد، في فئة 16 سنة، في حين لم تتحدد مشاركة البطلة ليلى الخطيب حتى الآن، والموجودة في معسكر ببريطانيا.

ومن المقرر أن تقام البطولة بين 24 و27 الجاري، وتجري منافساتها في مسبح مدينة محمد بن زايد، وتشمل المراحل السنية والعمومي، بمشاركة 230 رياضياً من 17 دولة، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة العربية بأبوظبي بالمسبح الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2019.

وقال مدرب نادي الوصل والمنتخب، مروان حافظ لـ«الإمارات اليوم»: «مستوى الشقيقات الثلاث مبشر، وهن ملتزمات بالتدريب، وتحرص والدتهن على عدم غيابهن عن أي تدريب، حتى في أوقات الامتحانات يوجدن بشكل منتظم، ويُنظِّمن وقتهن بين السباحة والدراسة». وتابع: «بدأن السباحة في 2018، لكن طرأ تطور كبير جداً في مستواهن، وظهر ذلك خلال البطولة الأخيرة في مجمع حمدان، وأتوقع أن يكون لهن مستقبل رائع بعد عامين، خصوصاً أن أعمارهن صغير (13 و14 عاماً)».

وقالت من جانبها مها الشحي: نجحنا منذ 2018 في المشاركة بالعديد من البطولات، وحققنا العديد من الميداليات، ونتدرب حالياً في نادي الوصل، وفي نهاية الأسبوع مع المنتخب، نعلم أن المشوار لازال طويلاً لكننا نبحث عن رفع علم الدولة في مختلف البطولات القادمة».

وقالت مهرة: «شاركنا في بطولة أيبكس المفتوحة للسباحة التي أقيمت الأسبوع الماضي في مجمع حمدان وفي العديد من السباقات كان الهدف هو اختبار حقيقي للبطولة العربية المقبلة، ونتمنى أن نوفق في تحقيق ميدالية للدولة».

وأكدت الشقيقة الصغرى، ميرا: «سعدنا بالاهتمام الكبير الذي شاهدناه من اتحاد السباحة من أجل إعدادنا للبطولة وبإذن الله نستطيع أن نوفق في البطولة العربية ونحصد ميدالية عربية».

• البطولة العربية تقام في أبوظبي بين 24 و27 الجاري، بمشاركة 230 رياضياً من 17 دولة.

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