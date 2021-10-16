أفشة في أول ظهور له عقب حفل زفافه.. ويرفض «القاضية ممكن»

الشارقة - اميمة ياسر - عبر محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني عن سعادته بزفافه، الذي أقيم أمس في أحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور عدد من نجوم المجتمع المصري من فنانين ولاعبي كرة قدامى وحاليين لتقديم التهئنة له.

ونشر محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، صورة على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» مع زوجته، وكتب عليها «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» واضعاً «إيموشن دبلة وأربع قلوب بيضاء»، فرحة بزفافه أمس.

وكان محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني قد احتفل بزفافه أمس في أحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور العديد من الفنانين ونجوم كرة القدم يأتي على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كما أحيا الحفل الفنان ايهاب توفيق ونادر أبو الليف الذي خصص أغنية باسم أفشة كما غنى المطرب محمد نور وسط فرحة من اللاعبين أمثال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وصلاح محسن مهاجم المارد الأحمر وعلي فوزي ظهير أيمن فريق إنبي وآخرين.

كان محمد مجدي أفشة قد أعطى درسا لأحد المشجعين المنتميين للنادي الأهلي، رافضًا ترديد جملة «القاضية ممكن» التي اشتهر بها عقب هدفه في مرمى نادي الزمالك خلال مباراة نهائي القرن الأفريقي التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1 والتتويج بالبطولة الأفريقية التاسعة في تاريخه. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ويجيد محمد مجدي أفشة في مركز صناعة الألعاب منذ انضمامه للنادي الأهلي قادمًا من فريق بيراميدز، لكنه استبعد من مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام ليبيا بناءً على فرمان كارلويس كيروش المدير الفني للفراعنة، بجانب زميله محمد شريف رغم أنه كان أحد العناصر الأساسية مع حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق.