الامارات | فورمولا-1 تعلن عن أجندة مبدئية تضم 23 سباقا لموسم 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن فورمولا-1 تعلن عن أجندة مبدئية تضم 23 سباقا لموسم 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مسؤلو فورمولا-1 اليوم الجمعة عن الأجندة المبدئية لسباقات موسم 2022 حيث أن هناك محاولات لتنظيم 23 سباقا في عام واحد.

وذكر مسؤلو فورمولا-1 أن هذا الموسم سيبدأ يوم 20 مارس في البحرين وسينتهي في أبو ظبي يوم 29 نوفمبر.

وأضاف المسؤلون أنه بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، فإن الصين لن تتواجد في أجندة سباقات 2022.

ومن المقرر أن تستضيف ميامي سباق الجائزة الكبرى للمرة الأولى 8 مايو، حيث سيكون هذا أول سباقين يقامان في أميركا. ومازال سباق ميامي بحاجة للحصول على مصادقة الاتحاد الدولي للسيارات.

وبجانب أميركا، ستكون إيطاليا هي البلد الثاني الذي سيستضيف سباقين، حيث يقام سباق جائزة إيميليا رومان الكبرى في مضمار إيمولا يوم 24 أبريل وسباق الجائزة الكبرى الإيطالي في مونزا يوم 11 سبتمبر.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا- 1:«متحمسون للإعلان عن أجندة 2022 حيث نستعد لدخول عصر جديد للرياضة مع قواعد وسيارات جديدة للعام المقبل التي صممت لخلق سباقات متقاربة».

منذ عام 2020، تحاول فورمولا-1 وضع أجندة قياسية للسباقات. هذا سيحدث في 2021 من خلال تنظيم 22 سباقات، بدلا من تنظيم 23 سباقا كان مخططا في البداية إقامتهم.

وتم تعديل أجندة 2021 عدة مرات طوال العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتوقع أن تشهد نسخة 2022 إدخال تغييرات كبيرة على اللوائح الفنية للرياضة.

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