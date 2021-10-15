الامارات | الحمرية يهزم التعاون ويتصدر دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يهزم التعاون ويتصدر دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الحمرية انتصاره الثاني في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه على ضيفه التعاون، أمس، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية، ليتصدر ترتيب المسابقة بست نقاط.

وسجل أهداف الحمرية سالم سليمان في الدقيقة 22، والبرازيلي فينيسيوس لوبيز (35)، ومواطنه جيلمار (68).

وفي مباراة ثانية، حقق دبا الفجيرة فوزاً كبيراً على ضيفه الرمس بخماسية نظيفة ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، وسجل أهدافه الزيمبابوي تافادزوا (32)، والبرازيلي غابريل كوتو (59)، ومواطنه دا سيلفا (50 و77 و90).

وتعادل الفجيرة مع البطائح من دون أهداف في المباراة التي اقيمت على ملعبه ليحصل على أول نقطة له في الموسم الحالي، بينما اصبح رصيد البطائح أربع نقاط، وشهدت المباراة إشهار سبع بطاقات صفراء.

وتعادل مسافي مع دبا الحصن بهدف لمثله، وسجل لصالح مسافي العاجي ابراهيما دياكيتي (37)، بينما سجل لصالح دبا الحصن العماني محمد المربوعي (70)، ليصبح رصيد كل منهما أربع نقاط في المركزين الثاني والثالث بحسب الترتيب.

وتختتم الجولة الحالية مساء اليوم بإقامة ثلاث مباريات تقام عند الخامسة مساء، يتقابل فيها جولف إف سي مع فريق ستي، والذيد مع حتا، ومصفوت مع العربي.

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