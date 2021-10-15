الامارات | خيول الإمارات تتحدى النخبة في «يوم الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن خيول الإمارات تتحدى النخبة في «يوم الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمي، اليوم، إلى مضمار «أسكوت» البريطاني العريق، في سباق «يوم الأبطال»، خاتمة أغنى سباقات الخيل في بريطانيا، الذي ينافس على جوائز أشواطه الستة البالغة أربعة ملايين جنيه إسترليني، 80 من صفوة الخيول على الساحة الدولية، يتقدمها 13 من نخبة الجياد الإماراتية، يبرز منها المهر «بالاس بيير»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الباحث عن لقب الشوط الرابع «كوين إليزابيث الثانية ستيكس»، السباق الوحيد الذي استعصى عليه في مسيرته المظفرة كأفضل جواد في العالم لمسافة الميل (1600 متر)، وتضم تسعة ألقاب من أصل مشاركاته العشرة، في عالم السباقات. ويحفل «يوم الأبطال» بعودة الجواد «أديب» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاغس، للدفاع عن لقبه للعام الماضي في سباق «شامبيون ستيكس»، المخصص لخيول الفئة الأولى، الذي يجري في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر.

وتستهلّ أول أشواط السباق، مع كأس «بريتش شامبيون لونغ ديستنس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 3200 متر، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1»، والطامح خلاله المهر «بالاس بيير»، بإشراف المدربين «جون وثادي غودسن» تأكيد أحقيته بلقب «ملك» مسافة الميل، حين يواجه تحدي تسعة من أقوى الجياد، بما فيها بطل «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» للعام الماضي الجواد «ذا ريفنانت» لإسطبلات الأصايل الإماراتية في فرنسا، وإشراف المدرب فرانسيس جرافارد.

كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب، المهر غير المهزوم «بعيد»، بشعار «شادويل» الطامح إلى تتويج موسمه بحدث بارز في «يوم الأبطال»، بإضافة الانتصار السادس على التوالي في مسيرته.

وتعوّل «غودولفين» في الشوط ذاته «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» على اثنين من صفوة خيولها، يتقدمها «بن بطل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، خصوصاً أن الجواد تمكن في 24 الشهر الماضي في العودة إلى دائرة الانتصارات من الباب الواسع، وكتابة إنجازٍ غير مسبوق في عالم السباقات، بأن يصبح أول جوادٍ في التاريخ يحقق لقب سباق «جويل ستيكس» في «نيوماركت» للمرة الثانية، عقب فوزه في نسخة 2019.

وتأتي ثاني مشاركات «غودولفين» مع المهر «ماسترز أوف ذا سيز» الذي يشرف على تدريبه شارلي آبلبي، الذي سبق له في 24 سبتمبر الماضي، اختبار جهوزيته للتعافي من الإصابة، بالحلول ثالثاً في «جويل ستيكس» خلف كل من زميله «بن بطل» والجواد الإيرلندي «بوغو» الذي يسجل غيابه عن هذا الشوط.

وفي ثاني الأشواط الكبرى، يواجه «أديب» في دفاعه عن لقب «شامبيون ستيكس» كوكبة من الجياد صاحبة الإنجازات الرفيعة في سباقات الفئة الأولى، يبرز منها، بطل «جدمومنت إنترناشيونال ستيكس» الجواد «مشرف» المملوك للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، بالإضافة إلى المهر «أداير» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، المتوج هذا الموسم بطلاً في سباقي «الديربي الإنجليزي» و«الكينغ جورج».

كما تحفل قائمة الخيول المنافسة على اللقب، بوجود المهر «دبي هونر» لمالكه محمد عبيد، وإشراف المدرب وليام هاغاس، القادم من انتصارٍ مستحق في مهرجان «قوس النصر» الفرنسي الذي جرى لمسافة 1600 متر على مضمار «لونغشام» في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

«تريكنغ» في مهمة «ذا إيفرست» الأسترالي

ينشد جواد غودولفين «تريكنغ»، بإشراف المدرب جيمس كمنغز، لقب سباق «ذا إيفرست» البالغ إجمالي جوائزه 15 مليون دولار أسترالي (40.9 مليون درهم)، الذي يجري اليوم لمسافة 1200 متر عشبي، على مضمار «راندويك» الملكي في ضواحي مدينة سيدني الأسترالية.

ويطلب «تريكنغ» في محاولته الثالثة في سباق «ذا إيفرست» انتزاع الفوز، وتعويض حلوله ثالثاً في نسخة 2019، والتي أتبعها بمركز رابع في 2020.

وعلق مدرب «غودولفين» جيمس كمنغز على حظوظ «تريكينغ» في نسخة 2021، بقوله في تصريحات صحافية: «الجواد (تريكنغ) مكتمل النضوج والقدرات، ويخوض محاولته في (ذا إيفرست)، بعد أن تحلى بالشجاعة في مشاركتيه في هذا السباق، وهذا ما كشف لنا حسن تعامله مع الضغوط، وتم اتخاذ مشاركته لسجله الحافل بالإنجازات، وحصده خلال مسيرته 10 ألقاب، من ضمنها العديد من سباقات الفئة الأولى».

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