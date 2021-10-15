رسالة من وكيلة موسيماني بعد اجتماعها مع مسئولي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت تيجالي مويرا، زوجة ووكيلة أعمال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، نجاح مهمتها في القاهرة.

وكانت وكيلة أعمال موسيماني تواجدت مؤخرًا في القاهرة للاجتماع مع مسئولي الأهلي حول مستقبل موكلها رفقة القلعة الحمراء بشأن تجديد التعاقد.

ونشرت تيجالي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وعلقت عليها، قائلة :"أنجزت مهمتي، أنا سعيدة، من الرائع أن العودة إلى جنوب أفريقيا من القاهرة".

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، أعلن في تصريحات رسمية، أن موسيماني مستمر في منصبه حتى نهاية عقده في الموسم الحالي، مشددًا أن باب المفاوضات على التجديد متاح قبل نهاية العقد الحالي.

وكان بيتسو موسيماني حرص على الرد بعد رسالة زوجته ووكيلة أعماله، قائلاً عبر "تويتر" :"شكرا للغاية للأهلي، كل الأطراف سعيدة عقب الاجتماع". (طالع باقي التفاصيل)

جدير بالذكر أن موسيماني تولى قيادة الأهلي عقب رحيل السويسري رينيه فايلر، ليتوج المدرب الجنوب أفريقي بلقبي دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين بخلاف السوبر الأفريقي وكأس مصر.