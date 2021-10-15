موسيماني يعلن موقفه من البقاء في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الشكر لإدارة النادي، بعد توضيح الموقف التعاقدي بينهما، وذلك على خلفية ما أثير حول وجود خلافات بشأن تجديد العقد.

وقال موسيماني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "شكرا للغاية للأهلي، كل الأطراف سعيدة عقب الاجتماع".

وتابع: "سوف نستمر في العمل بكل الطاقة الممكنة والتركيز من أجل انهاء العقد الذي ستكون نهايته بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "إن شاء الله من الممكن أن يرغب كل منا في الدخول بنقاشات من أجل عقد جديد، الأمر كله متعلق بالزمن".

ويفتتح الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا غدا السبت أمام بطل النيجر من أجل الدفاع عن اللقب الذي حققه لموسمين على التوالي.