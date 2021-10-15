التعادل السلبي يحسم مباراة مازيمبي ونظيره أمازولو الجنوب أفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ هادي المدني:

تعادل مازيمبي الكونغولي مع أمازولو الجنوب إفريقي بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا على ملعب موزيس مابيدا.

أتى التعادل على ملعب أمامزولو الذي يخوض المنافسات تحت قيادة المدير الفني بنديكت مكارثي، أسطورة جنوب إفريقيا السابق.

وتبادل الفريقان المحاولة على المرمى، لكن لم ينجح أي منهما في الوصول إلى الشباك.

وتقام مباراة العودة في الكونغو الأسبوع المقبل، وبناء على ذلك سوف يتحدد الفريق الذي يتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال، فيما سيتوجه الآخر إلى ملحق الكونفدرالية.