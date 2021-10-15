الامارات | شارك بديلاً فسجل هدفين وصنع الثالث.. "كمارا كلباء" يقهر العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن شارك بديلاً فسجل هدفين وصنع الثالث.. "كمارا كلباء" يقهر العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد المقيم الغيني عثمان كمارا فريقه اتحاد كلباء الى الفوز على العروبة باربعة اهداف دون مقابل، الجمعة، بعد أن سجل هدفين وصنع ثالث، ضمن منافسات ذهاب كاس رابطة المحترفين في اول مباراة يخوضها مع الفريق قادما من الشارقة على سبيل الإعارة.

وشارك كمارا بديلا للاعب فهد سبيل مطلع الشوط الثاني وبالرغم من ذلك تمكن من صناعة الفارق وخاص العروبة معظم دقائق المباراة باسلوب دفاعي واضح معتمدا على الهجمات المرتدة التي كان لها بالمرصاد مدافع النمور عبد السلام محمد،

وطالب النمور بضربة جزاء في الدقيقة الرابعة، بعد تعرض اللاعب احمد جشك للإعثار من قبل اللاعب فهد راشد الا ان حكم المباراة وجه باستمرار المباراة.

وسدد الدولي السابق حبيب الفردان كرة مقص جميلة تصدى لها حارس المرمى طلال خميس ببراعة.

وسجل اتحاد كلباء هدف السبق عن طريق الدولي مهند سالم العنزي في الدقيقة (45+2) بعد أن أكمل كرة ارتدت من حارس مرمى العروبة اكملها داخل المرمى.

وسجل اتحاد كلباء هدفين بداية الشوط الثاني عن طريق أحمد عامر (49) بعد أن أكمل كرة سددها العاجي عثمان كمارا وارتدت من حارس المرمى قبل أن يعود كمارا، ويسجل هدفا جميلا بعد أن سدد برأسه الى المرمى 54 مستفيدا من كرة وصلته من النمساوي زولج، وردت عارضة اتحاد كلباء كرة سددها احمد ابراهيم الغيص 57 في اخطر محاولات العروبة

وعاد كمارا وسجل الهدف الرابع للنمور براسية جميلة 75، وكاد أن يسجل هدفا اخر لولا ان كرته مرت بجوار القائم.

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