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الامارات | كأس رابطة المحترفين.. العين يستعرض في اصطياد "الصقور"

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معاذ كمبال - العين 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل فريق العين للمرة الأولى منذ بداية الموسم هدفين من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة وبطريقة مهارية واستعراضية ليحقق انتصاراً ثمنياً بهدفين نظيفين على منافسه فريق الإمارات في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، وهي النتيجة التي ستمنح "الزعيم" أريحية كبيرة في لقاء الإياب الذي سيجمع بين الطرفين يوم 26 أكتوبر الجاري في رأس الخيمة.
وأنهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل السلبي، فيما تحسن أداء أصحاب الأرض عقب دخول البديل كايو كانيدو في الشوط الثاني إذ صنع الهدف الأول لزميله الأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقيقة 73 والذي جاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فيما أضاف زميله المغربي سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 82 بتسديدة استعراضية أيضاً من خارج منطقة الجزاء بعد تبادل الكرة مع القائد محمد أحمد.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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