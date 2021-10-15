شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنيتز يحسم موقفه من تدريب نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

نأى رفائيل بنيتز مدرب إيفرتون، وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، بنفسيهما عن شائعات تربطهما بتدريب نيوكاسل يونايتد، بعد أن اشترت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي.



وثارت شكوك حول مستقبل المدرب ستيف بروس في نيوكاسل بعد هذا الاستحواذ، لكن النادي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن بروس سيقود الفريق أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد، مما يسمح له بخوض مباراته رقم ألف في مسيرته كمدرب.

وسبق لبنيتز تدريب نيوكاسل بين 2016 و2019، وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز في أول موسم كامل له مع النادي، ويبقى من المدربين المحبوبين في ملعب سانت جيمس بارك، لكنه أكد أنه سيبقى مع إيفرتون بعد توليه المسؤولية هذا الصيف.