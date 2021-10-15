الأهلي يعلن حضور الجماهير في مواجهة الحرس الوطني بالنيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي وصول خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حول حضور الجماهير في مباراة الفريق الأحمر ضد الحرس الوطني في النجير بذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لموقع ناديه الرسمي :"تلقينا خطاب يفيد بحضور 7500 مشجع في مباراتنا ضد الحرس الوطني في النيجر".

الأهلي يبدأ رحلة اللقب الثالث على التوالي والـ11 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا من النيجر سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على العبو إلى مرحلة المجموعات.

الأهلي خاض مرانه الأخير على ملعب المباراة، قبل أن يواجه الحرس الوطني في تمام الساعة 4:30 مساء على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

بعثة الفريق الأحمر كانت قد وصلت إلى النجير في العاشر والنصف مساء الخميس بعد رحلة طيران استمرت 5 ساعات ونصف، ليجد الأهلي السفير المصري بالنيجر نبيل مكي في انتظاره.