كيف خطط كارتيرون لمواجهة توسكر؟ تحدي أمام نقص الأكسجين وشيكابالا ورقة الوقت المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

رسم باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، خطة مواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في مستهل مشوار الفريق بالبطولة.

وكشف مصدر من داخل الزمالك في تصريحاته لمصراوي أن كارتيرون سيعلب بنفس الأسلوب الذي أنهى به الموسم الماضي، بالاعتماد على شكل متوازن.

ويتجه المدرب الفرنسي إلى الاعتماد على تقارب خطوط الفريق الثلاثة من أجل الحفاظ على الحالة البدنية خاصة في ظل التحديات التي تأتي من وراء اللعب في كينيا سواء ظروف الطقس أو الارتفاع عن سطح البحر، ونقص الأكسجين.

وقرر كارتيرون اللعب أمام توسكر بضغط هجومي وذلك بعد متابعة لمباريات المنافس في الفترة الأخيرة، وقناعته بإمكانية تحقيق الفوز خارج الأرض.

وسيلعب كارتيرون المباراة بطريقة 4-2-3-1، واستقر على كافة عناصر المباراة، لكن يبقى مركزا وحيدا محل نقاش بين أعضاء الجهاز الفني، وهو المدافع الأيسر.

لم يظهر من خلال مران الفريق الختامي إن كان المدرب سوف يدفع بمحمد عبد الشافي أو أحمد فتوح، في ظل انضمام الأخير متأخرا لمعسكر الفريق نظرا لتواجده مع منتخب مصر.

وينوى كارتيرون الاحتفاظ بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" على مقاعد البدلاء خلال المباراة، مع إمكانية الدفع به وفقا لظروف المباراة.

وخطط كارتيرون لتلك المباراة على مدار الفترات الماضية، بوضع برنامج بدني وتأهيلي شامل يسمح للفريق بالتأقلم بشكل أفضل من الارتفاع عن سطح البحر ونقص الأكسجين، واختلف برنامج المران بين كل يوم والتالي، وانتهى بتدريب خفيف بحيث لا يؤدي إلى تأثر الفريق خلال المباراة، ولذلك حرص على السفر لكينيا منذ الثلاثاء الماضي.

ويفتتح الزمالك مشواره في دوري أبطال إفريقيا غدا السبت أمام توسكر الكيني.