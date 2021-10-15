عمر جابر: مباراة عزام صعبة.. ونسعى للخروج بنتيجة مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال لاعب نادي بيراميدز، عمر جابر، إنه يعلم مدى صعوبة مباراة فريقه أمام نظيره عزام التنزاني بعدما شاهد له العديد من المباريات.

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره عزام التنزاني، ظهر يوم غد السبت ضمن منافسات ذهاب دور 32 من بطولة الكونفدرالية.

وأضاف جابر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة:"فريق عزام مميز ويمتلك لاعبين منظمين ولابد من القتال بكل قوة للخروج بنتيجة مميزة تساعد الفريق في لقاء الإياب".

وأتم لاعب بيراميدز، تصريحاته بالإشارة إلى أن فريق عزام يمتلك لاعبين سراع وأقوياء بدنيًا ولكنهم جاهزون لهم؛ حيث يهدفون التتويج بالبطولة.