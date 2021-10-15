إيهاب جلال: جاهزون لمواجهة عزام.. وطموحنا التتويج باللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز، إيهاب جلال، جاهزية فريقه لمواجهة عزام التنزاني في مستهل مشواره بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره عزام التنزاني يوم غد السبت ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

وأشار المدير الفني لفريق بيراميدز خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم الجمعة، إلى أنه يتمنى أن تكون بداية فريقه قوية بعدما بدأ تحضيراته للقاء منذ 3 أسابيع.

وأوضح جلال أنه بالرغم من غياب عدد كبير من لاعبي بيراميدز بسبب التجمعات الدولية إلا أنه راضِ بشدة عن الإعداد جاهزية فريقه لتقديم بداية قوية في الكونفدرالية، منوهًا إلى أنهم يهدفون الوصول لدور النهائي والفوز في جميع المباريات والتتويج بلقب البطولة في النهاية.

وأتم المدير الفني لبيراميدز تصريحاته بالإشادة بالفريق التنزاني، قائلاً:"فريق جيد ومنظم وشاهد عدة مباريات له خاصة أمام هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي ويحترمه كثيرا، ويعلم مدى قوته والمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق"، متمنيًا أن تكون درجة الحرارة مناسبة خلال اللقاء.