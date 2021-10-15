تشكيلة باريس سان جيرمان تشهد عودة بيرنات بعد غياب عام!

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أعلن باريس سان جيرمان المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم الجمعة عودة الظهير خوان بيرنات لتشكيلة الفريق بعد أكثر من عام عقب التعافي من مشكلة بالركبة.
وعانى اللاعب الإسباني من قطع بالرباط الصليبي بالركبة في 16 سبتمبر العام الماضي خلال مواجهة ضد ميتز في الدوري الفرنسي ولم يشارك بعدها.
واختير بيرنات ضمن 22 لاعبًا لمواجهة أنجيه اليوم الجمعة بينما يغيب ليونيل ميسي ونيمار والحارس كيلور نافاس لمشاركتهم في تصفيات كأس العالم أمس الخميس.
ويتصدر سان جيرمان الترتيب ولديه 24 نقطة من تسع مباريات بينما يحتل أنجيه المركز الرابع بفارق ثماني نقاط.
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