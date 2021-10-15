كلوب بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل: المال لا يشتري النجاح!

حذّر مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب نادي نيوكاسل أن المال لا يشتري النجاح، في حين يحلم الـ “ماجابايس” بالوصول إلى مصاف أعرق الأندية الاوروبية بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 80 في المئة من اسهمه.

وبات نيوكاسل الذي يصارع للبقاء في الدوري الممتاز، حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية بعدما اصبح ملكاً للسعوديين مقابل 419 مليون دولار، مع بداية حقبة جديدة للنادي يستهلها باستضافته توتنهام الأحد ضمن منافسات المرحلة الثامنة للدوري.

يتوقع كلوب أن يحقق نيوكاسل طموحاته في نهاية المطاف، لكنه أشار إلى أنه قد يكون طريقًا صعبًا للوصول إلى القمة لأن المال وحده لا يضمن النجاح.

قال المدرب الالماني الجمعة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية مباراة فريقه على أرض واتفورد “ماذا سيعني ذلك لكرة القدم؟ لقد واجهنا مشكلة بعد محاولة بعض الأندية إنشاء الدوري السوبر الاوروبي، وهي محقة في ذلك، لكن هذا يبني فريقًا رائعًا، ويضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في غضون سنوات قليلة”.

وتابع “ستعشق جماهير نيوكاسل ما حصل، ولكن المال لا يشتري النجاح. لديهم المال لارتكاب الأخطاء، لكنهم سيكونون حيث يريدون في النهاية”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية عملية الاستحواذ، متهمة المملكة العربية السعودية بتلميع سمعتها الملوثة في سجلات حقوق الانسان عبر الرياضة، ووصفتها بأنها “ضربة مريرة للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وكانت المملكة واجهت إدانة دولية بعد القتل الوحشي لمواطنها المعارض جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول قبل ثلاث سنوات.

وأردف كلوب: “كنت أنتظر تصريحات رسمية من ريتشارد ماسترز (الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز) لأنه من الواضح أن هناك مخاوف بشأن حقوق الإنسان، وهذا أمر واضح”.

-“لا أحب هذا”-

من جهة أخرى، كشف كلوب أن ليفربول سيرسل حارسه البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه لاعب الوسط فابينيو مباشرة إلى إسبانيا بعد عودتهما من النافذة الدولية مع منتخب بلادهما، لإكمال الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا.

وسيغيب الثنائي عن رحلة السبت إلى واتفورد، على أن ينهيا مدة الحجر في اسبانيا قبل أن يحلّ “ريدز” ضيفاً على بطل “لا ليغا” أتلتيكو مدريد في المسابقة الأم الثلاثاء.

وقال كلوب “كان علينا فرز قضايا الحجر الصحي والقرار الذي اتخذناه هو أن اللاعبين لن يكونوا هنا” وانهما “سيذهبان مباشرة إلى مدريد وينتظرانا هناك، على أمل أن يتمكنا من اللعب أمام أتلتيكو، وبالتالي يمكنهم العودة للانضمام إلى إجراءاتنا الطبيعية مرة أخرى”.

وانتقد كلوب قرار مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت باختيار المدافع جون ستونز للمباريات التأهيلية لكأس العالم الأخيرة على الرغم من افتقاره لخوض المباريات مع بطل الدوري مانشستر سيتي هذا الموسم.

وبخلاف ذلك، لم يستدع مدرب “الأسود الثلاثة” مدافع “ريدز” جو جوميز، الأمر الذي أثار حفيظة كلوب الذي علّق على المسألة قائلاً “في بعض الأحيان يتفاعل جاريث بقوله انه إذا كنت لا تلعب مع فريقك فلا يمكنك اللعب مع المنتخب الوطني”.

وتابع “من الواضح أن هناك شيئًا خاصًا بالنسبة لستونز، أما جو فهو في أفضل حالاته، وكان سيساعده خوض بعض المباريات مع منتخب بلاده”.

ويعتقد كلوب أن واتفورد الذي تولى الاشراف عليه مؤخراً المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري سيضع فريقه صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة أمام اختبار مهم في سعيه لمواصلة الضغط على المتصدر تشليسي بفارق نقطة.

وكان رانييري مدرب ليستر سيتي السابق والمتوج معه بلقب الدوري موسم 2015-2016، حلّ خلفاً للمدرب الاسباني فرانشيسكو خافيير مونوز المقال من منصبه بعض أشهر قليلة من المساهمة في صعود واتفورد إلى دوري النخبة.

وختم كلوب “طريقة تعامل واتفورد مع المديرين قاسية، كيف بامكانك أن تتفاجأ بأنهم اقدموا على التغيير؟ لا أحب هذا” و”وصول كلاوديو يجعل الأمور صعبة، لكن علينا أن نخوض المباراة بأسلوبنا”.