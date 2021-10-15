البث المباشر | مشاهدة مباراة الشارقة وعجمان في كأس الخليج العربي الاماراتي رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الشارقة وعجمان في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الخليج العربي الاماراتي.

تنطلق مباراة الشارقة وعجمان على ملعب راشد بن سعيد بنادي عجمان، بعد عصر اليوم الجمعة، 15 أكتوبر 2021، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

تنقل قناة دبي الرياضية الأولى بصوت المعلق أحمد الشحي مباراة الشارقة ضد عجمان، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بصوت المعلق الرياضي أحمد الحامد.

وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين، بفوز عجمان بهدف دون رد سجله فراس بالعربي في الدقيقة 72، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الاماراتي أدنوك للمحترفين.

وتقابل الفريقان للمرة الأخيرة في بطولة كأس الخليج العربي الاماراتي في سبتمبر 2019، وانتهى اللقاء بفوز كاسح للشارقة بنتيجة 5/صفر، وسجل ريكاردو جوميز 3 أهداف (هاتريك).

ومن المقرر إقامة مباراة إياب الدور الأول في كأس الخليج العربي موسم 2022/2021 بين الشارقة وعجمان يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري على ملعب نادي الشارقة.

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