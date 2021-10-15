بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والامارات في كأس الخليج العربي الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة العين والامارات في ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الخليج العربي الاماراتي، المقرر لها ضمن مباريات اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021.

ينطلق البث المباشر لـ مباراة العين ونادي الامارات على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، بعد ظهر اليوم الجمعة، في تمام الساعة 14:15 بتوقيت جرينيتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية الأولى بصوت المعلق فهد عبد الرحمن، مباراة العين ضد نادي الامارات، كما تنقلها قناة دبي الرياضية الأولى بصوت المعلق عبد الله السعدي.

وانطلقت مباريات كأس الخليج العربي الاماراتي يوم الجمعة الماضية الموافق 8 أكتوبر بمباراة جمعة خورفكان والوحدة، وانتهت بمفاجأة كبيرة بفوز خورفكان بنتيجة 2/3 على ملعب صقر بن محمد القاسمي.

وستقام اليوم الجمعة 3 مباريات في كأس الخليج العربي الاماراتي، وستلعب يوم غد السبت مباراتين، وأربع مباريات اليوم الاثنين المقبل ومباراتين يوم الثلاثاء المقبل.

وسيحل العين ضيفًا على الامارات في مباراة الإياب يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، في نفس موعد مباراة اليوم الساعة 14:15 بتوقيت جرينيتش.

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