الامارات | زيدان مطلوب لقيادة المشروع الكروي السعودي الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان مطلوب لقيادة المشروع الكروي السعودي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن رغبة جامحة لدى الملاك السعوديين بالتعاقد مع أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان المدرب السابق لنادي ريال مدريد من أجل استلام تدريب نيوكاسل الإنجليزي في الفترة المقبلة بعد أن تحولت ملكية الأخير قبل أسابيع إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

وقالت الصحيفة إن "زيدان يتصدر قائمة بأسماء عدة طويلة من الأسماء لتدريب الفريق، خلفا لستيف بروس المنتظر إقالته خلال الأيام القليلة المقبلة بعد النتائج السلبية للفريق، وتضم القائمة مدربين بارزين آخرين مثل بريندان رودجرز، وأنطونيو كونتي، وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد، لكن يبقى زيدان الخيار المفضل للمالكين الجدد".

وأوضحت الصحيفة أن توجه زيدان لتدريب نيوكاسل مدار شك خصوصاً أنه يخطط لقيادة المنتخب الفرنسي مستقبلاً، الأمر الذي يجعل الملاك السعوديين للانتقال إلى فكرة تسليم الفريق إلى أحد المدربين المحليين في انجلترا لامبارد أو جيرارد لقيادة المشروع الجديد.

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