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تعرف على موقف زيدان من تدريب نيوكاسل

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موقف زيدان من تدريب نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

يضع نيوكاسل، الذي تحولت ملكيته قبل أسابيع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، قائمة طويلة من الأسماء لتدريب الفريق، خلفا لستيف بروس، المنتظر إقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتضم القائمة مدربين بارزين، على غرار بريندان رودجرز، وأنطونيو كونتي، وستيفن جيرارد، لكن يبقى مدرب السابق وأسطورة الكرة الفرنسية، زين الدين زيدان، من بين الخيارات المفضلة للمالكين الجدد.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميرور"، فإن الملاك السعوديين الجدد يفضلون أن يكون زيدان أول قائد لمشروعهم الطموح، لكن الأخير بحسب الصحيفة لن يقبل عرضهم. 

وبررت الصحيفة البريطانية موقف "زيزو"، بأنه يخطط لقيادة المنتخب الفرنسي مستقلا، رغم أن هذا الحلم بات صعب المنال على المدى القريب بعد فوز "الديوك" مؤخرا تحت قيادة مدربهم الحالي، ديدييه ديشامب، بلقب دوري الأمم الأوروبية.

ومن جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه من المحتمل جدا أن يرفض أيضا أنطونيو كونتي تدريب نيوكاسل، وهو ما سيدفع إدارة الفريق الجديدة للتعاقد مع مدرب محلي أقل خبرة، وسيكون نجم السابق، فرانك لامبارد، وأسطورة ، ستيفن جيرارد، أبرز المرشحين لقيادة مشروع النادي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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