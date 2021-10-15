جوارديولا عن استحواذ السعودية على نيوكاسل: الناس سعداء بذلك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

متابعات - السودان نيوز

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي على استحواذ صندوق الاستثمار السعودي التابع للسعودية على نادي نيوكاسل يونايتد.



وقال جوارديولا، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة مانشستر سيتي مع بيرنلي: ”جماهير نيوكاسل الذين رأيتهم كانوا سعداء، إنها تجارة، قد تم الاستحواذ على النادي والناس سعداء بذلك“.

ويوم 7 أكتوبر وافق الدوري الإنجليزي الممتاز أخيرًا على بيع مايك آشلي لنادي نيوكاسل يونايتد إلى صندوق الاستثمار السعودي، لتتم الصفقة رسميًا، في حين أصدر صندوق الاستثمارات العامة بيانًا أعلن فيه نجاحه في الاستحواذ على نيوكاسل.

وقالت إدارة الصندوق في بيان: ”أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضا شركة ”PCP Capital Partners“ و ”RB Sports & Media“ (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي“.

وأضاف: ”سيحظى نيوكاسل بإدارة جديدة تقدم له خبرات متنوعة، حيث سيصبح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة نيوكاسل يونايتد، وسيتم تعيين أماندا ستافيلي، الرئيس التنفيذي لشركة ”PCP Capital Partners“ كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى جيمي روبن والذي سيمثل شركة ”RB Sports & Media“.

ومنحت الصفقة البالغة 300 مليون جنيه إسترليني صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة مسيطرة بنسبة 80 %، حيث دفع الأخوان روبن ومقرهما لندن حصة 10 %، وحصلت شركة السمسرة التابعة لأماندا ستافيلي على 10 % لدورها في إبرام الصفقة.

ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل مع توتنهام يوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وهي أول مباراة للفريق منذ صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي.

يشار إلى أن نيوكاسل حصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، إضافة إلى 6 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب في كأس الدرع الخيرية.