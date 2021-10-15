كارتيرون: نحترم توسكر.. وذكّرت اللاعبين بسيناريو جورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، صعوبة مباراة توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا، موضحا أن الفريق الأبيض وصل مبكرا للتعود على الأجواء في كينيا قبل المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقده اليوم في ملعب نيايو، إن الزمالك يضم العديد من اللاعبين الدوليين العائدين من المنتخبات.

وأضاف كارتيرون أن مباريات دوري أبطال أفريقيا تكون قوية، مشيرا إلى أن توسكر فريق جيد ولكن الزمالك يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية.

وكشف المدير الفني للفريق الأبيض عن تذكيره للاعبين بخسارة الزمالك من جورماهيا في كينيا من قبل خلال الكونفدرالية بالرغم من عدم تواجده مع الفريق لمطالبتهم بالتركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد في المباراة.

وأكد الفرنسي أن بطولة دوري الأبطال تضم العديد من الفرق القوية في النسخة الجديدة للبطولة.

وأشار إلى إنه قام بتجهيز اللاعبين بصورة جيدة للمباراة المقبلة لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التأهل للدور التالي في البطولة، مؤكدا أنه يريد الفوز على توسكر ويعلم أن المنافس فريق قوي وحقق لقب السوبر المحلي مؤخرا.

ولفت كارتيرون إلى أنه يفكر في البطولة الإفريقية خطوة بخطوة، موضحا أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد، وتقديم مباراة قوية بالرغم من قوة المنافس، مضيفا أنه يسعى أولا للتأهل لدور المجموعات كخطوة أولى.

وشدد المدير الفني للزمالك في ختام تصريحاته على أنه يجب أن يكون لدى فريقه دوافع قوية وروح كبيرة في لقاء الغد، مضيفا أنه يحترم الفريق المنافس ولكنه سيلعب للفوز.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين توسكر والزمالك يديرها طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.