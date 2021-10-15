خاص.. تأجيل سفر وفد الأهلي إلى التشيك وسلوفاكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر وفد الأهلي على تأجيل رحلة السفر إلى التشيك وسلوفاكيا إلى شهر نوفمببر المقبل بسبب عدم الانتهاء من كافة الأمور الخاصة بتأشيرات دخول تلك الدول.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي وافق في جلسته قبل الماضية على سفر أمير توفيق، مدير التعاقدات، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ومايكل بروكيش المدير الفني للقطاع، إلى التشيك وسلوفاكيا خلال شهر أكتوبر لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيزكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولوموتش، بشأن انتقالات لاعبي الأهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية.

وقال مصدر بالأهلي، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة، إن الأهلي تلقى دعوات من أندية زيزكوف وزيلينا وتبليتسي وسيجما أولوموتش بالتشيك وسلوفاكيا لبحث سبل التعاون وعمل فترة معايشة لدراسة أوضاع قطاعات الناشئين والانتقالات والمعسكرات.

وأضاف: "كان من المقرر سفر الوفد إلى التشيك وسلوفاكيا خلال الأيام الحالية، ولكن لظروف عدم الانتهاء من إجراءات السفر تم تأجيل السفر حتى شهر نوفمبر المقبل".

يُذكر أن الأهلي يتواجد حاليا في النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني غدا السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب إستاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.