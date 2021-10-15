الإسماعيلي يعلن إصابة طلعت يوسف بعدوى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الإسماعيلي عن إصابة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بعدوى فيروس كورونا.

ونشر النادي الإسماعيلي بيانًا قصيرًا عبر موقعه الرسمي جاء كالآتي:

يتمنى مجلس إدارة الإسماعيلي وكامل المنظومة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون الشفاء العاجل للكابتن طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويتمنى مسئولو الدراويش ان يمن الله على مدرب الفريق بالشفاء العاجل و ان يعود سليما معافى لتولى مسئولية الفريق فى أقرب وقت ممكن .

وكان المدير الفني المخضرم قد تولى تدريب الدراويش خلال الفترة الماضية بعد رحيل المدرب إيهاب جلال إلى صفوف بيراميدز.