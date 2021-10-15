الامارات | ميسي يخرج عن صمته.. حكم هذه الدولة يتقصد إيذاء الأرجنتين (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يخرج عن صمته.. حكم هذه الدولة يتقصد إيذاء الأرجنتين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صمته تجاه التحكيم في أميركا الجنوبية، رامياً أسهم النقد اللاذع باتجاه الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو الذي أدار مباراة الأرجنتين وبيرو، فجر الجمعة، في تصفيات كأس العالم "قطر 2022"، وانتهت بفوز صعب لـ"راقصي التانغو" بهدف نظيف ليقترب ميسي ورفاقه من التأهل إلى النهائيات العالمية.

وهاجم ميسي الحكم البرازيلي من خلال منشور قوي على حسابه في "إنستغرام"، قال فيه: "مباراة صعبة، وظروف اللقاء كانت صعبة، ورياح قوية، وكان منتخب بيرو يلعبوا بعمق، ولم يتركوا لنا مساحات كبيرة.. الحكم يفعل هذا دائماً عندما يدير مبارياتنا، كما لو كان يفعل ذلك عن قصد، لكن حسناً، ثلاث نقطة مهمة ونحن نقرب أكثر فأكثر من هدفنا".

وتحتل الأرجنتين حالياً المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق ست نقاط عن المتصدر منتخب البرازيل.

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