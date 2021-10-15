الامارات | جورجينا مندهشة من هدية كريستيانو رونالدو الثمينة.. خزانة مجوهرات بسعر لا يصدق

شكرا لقرائتكم خبر عن جورجينا مندهشة من هدية كريستيانو رونالدو الثمينة.. خزانة مجوهرات بسعر لا يصدق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية عن هدية مميزة قدمها نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصديقته جورجيتا رودريغيز، تركتها في حالة ذهول، بالنظر إلى القيمة الفنية والمالية العالية جدا للخزانة المصممة خصيصا لها.

وقالت الصحيفة إن الأمر يتعلق بخزانة مجوهرات من علامة "لويس فويتون"، بطول 1.38 متر، وتحتوي على ثمانية أدراج، وستكون مكانا مثاليا للاحتفاظ بالمجوهرات الثمينة التي تمتلكها جورجينا، ويصل سعرها الغالي جداً بحسب الصحيفة، إلى 180 ألف يورو.

وأكدت جورجينا على "ستوري إنستغرام"، أنها في قمة السعادة من الهدية التي لا تستطيع وصفها بالكلمات. وكان رونالدو في مزاج جيد، حيث قام بإهداء صديقته الهدية مباشرة بعد تسجيله هاتريك تاريخي في شباك لوكسمبورغ، وتعزيز أرقامه القياسية الدولية.

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