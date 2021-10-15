الامارات | ميسي.. "سأراكم في الرياض" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي.. "سأراكم في الرياض" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو ترويجي جديد لموسم الرياض يظهر خلاله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أكد مشاركته في موسم الرياض، بقوله: "سأراكم في الرياض".

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن عن مفاجأة كبرى للجماهير السعودية بإقامة مباراة ودية تجمع بين نجوم الهلال والنصر في فريق واحد ضد باريس سان جيرمان في يناير المقبل.

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