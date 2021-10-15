فيفا يعلن إجلاء 100 لاعب ولاعبة وأسرهم من أفغانسان إلى قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أنه لعب دورا في إجلاء ما يقرب من 100 لاعب ولاعبة مع أسرهم من أفغانستان إلى قطر.

وذكر الفيفا في بيان :"يمكن للفيفا إعلان أنه بعد مفاوضات معقدة، نجح بدعم من قطر في إجلاء نحو 100 من أفراد عائلة كرة القدم من أفغانستان، من بينهم لاعبات."

وأشار الفيفا إلى أن اللاعبين كانوا معرضين للخطر، قبل نقلهم من كابول إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ولجأت العديد من لاعبات كرة القدم في أفغانستان إلى الاختباء بعد استعادة طالبان السلطة في أغسطس الماضي، ونجحت مجموعة من اللاعبات الناشئات في الفرار إلى باكستان وقد حصلن على تأشيرات للذهاب إلى بريطانيا.

وخلال الفترة الأولى لحكم طالبان، التي كانت قد انتهت في عام 2001، لم يكن مسموحا للنساء بالمشاركة في المنافسات الرياضة.

وذكر الفيفا :"قيادة الفيفا تنسق بشكل وثيق مع الحكومة القطرية منذ أغسطس الماضي بشأن إجلاء المجموعة، وستواصل العمل عن كثب من أجل الإجلاء الآمن للمزيد من أفراد عائلة الرياضة في المستقبل."

وقالت لولوة الخاطر، مساعد وزير الخارجية في قطر، عبر تويتر أمس الخميس إن رحلة الطيران وصلت "وعلى متنها حوالي 100 لاعب وأسرهم، من بينهم لاعبات" وذلك إلى جانب ركاب أخرين.

وذكر الفيفا :"يود الفيفا أن يبدي خالص شكره لحكومة قطر على دعمها لتسهيل المناقشات المكثفة، ولضمان المرور الآمن لهؤلاء الأفراد."