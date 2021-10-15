تصفيات المونديال.. البرازيل تقهر أوروجواي والأرجنتين تتجاوز بيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عاد المنتخب البرازيلي إلى طريق الانتصارات وواصل انطلاقته نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، حيث تغلب على منتخب أوروجواي 4 / 1 صباح الجمعة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

وكان المنتخب البرازيلي قد حقق تسعة انتصارات متتالية في التصفيات ثم سقط في فخ التعادل أمام منتخب كولومبيا يوم الأحد الماضي لكنه عاد سريعا إلى طريق الانتصارات على حساب ضيفه منتخب أوروجواي.

وتقدم المنتخب البرازيلي بهدفين سجلهما نيمار ورافينيا خلال أول 18 دقيقة، وذلك في أول مباراة يشارك فيها رافينيا ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب.

وفي الدقيقة 58، أضاف رافينيا الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده، حيث فرض الفريق البرازيلي سيطرته على المباراة وعزز تقدمه رغم تألق موسليرا حارس مرمى أوروجواي في التصدي لأكثر من كرة خطيرة أخرى.

ورد منتخب أوروجواي بهدف سجله النجم لويس سواريز في الدقيقة 77 من ضربة حرة، ليرفع سواريز رصيده من الأهداف الدولية إلى 65 هدفا.

وكان المنتخب البرازيلي قد حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية في التصفيات، لكن هدف سواريز هو الثاني الذي يسكن شباك البرازيل خلال آخر ثلاث مباريات.

وفي الدقيقة 86، اختتم جابرييل باربوسا التسجيل بالهدف الرابع للمنتخب البرازيلي، مستغلا تمريرة من نيمار، وقد احتسب الحكم الهدف بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام نظيره الأرجنتيني صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أوروجواي عند 16 نقطة في المركز الخامس.

ويخوض المنتخب البرازيلي مباراته المقبلة في التصفيات في العاشر من نوفمبر حيث يستضيف نظيره الكولومبي، كما يستضيف منتخب أوروجواي نظيره الأرجنتيني في اليوم نفسه.

وفي مباراة أخرى، حافظ المنتخب الأرجنتيني على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ25 على التوالي وتغلب على منتخب بيرو 1 / صفر.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بفضل كبير في الفوز للاعبه لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وكاد منتخب بيرو أن يتعادل في الدقيقة 65 لكن العارضة تصدت لكرة سددها يوشيمار يوتون من ضربة جزاء.

ورفع المنتخب الأرجنتيني، الذي يدربه ليونيل سكالوني، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بالتصفيات بفارق ست نقاط خلف المنتخب البرازيلي المتصدر، بينما تجمد رصيد بيرو عند 11 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير، علما بأن المباراة كانت الحادية عشر للأرجنتين والثانية عشر لبيرو في التصفيات.

ويحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا في مباراته المقبلة على منتخب أوروجواي في العاشر من نوفمبر، بينما يستضيف منتخب بيرو منتخب بوليفيا في اليوم نفسه.