الأهلي: مواجهة الحرس الوطني لن تكون سهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، حتى تكون ضربة البداية قوية في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني في السادسة والنصف مساء غدٍ السبت على ملعب إستاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "مواجهة الحرس الوطني لن تكون سهلة كما يتصور البعض، لكنها تتطلب تركيزا ومجهودا كبيرا من جميع اللاعبين لتحقيق النتيجة الإيجابية التي ينتظرها الجميع قبل مباراة العودة".

وأضاف رئيس بعثة الأهلي في النيجر: "الجهاز الفني عكف على دراسة المنافس خلال الأيام الماضية للاطلاع على نقاط القوة والضعف في صفوفه واختيار الطريقة الأمثل لمواجهته خلال المباراة".

وحقق الأهلي النجمة العاشرة بعد الفوز بثلاثية نظيفة على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية، التي أقيمت على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

يُذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها 10 مرات.