أنس جابر تحقق إنجازا غير مسبوق للعرب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حسمت نجمة التنس التونسية أنس جابر صعودها إلى المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعدما تأهلت إلى الدور قبل النهائي ببطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة بالفوز على الإستونية أنيت كونتافيت 7 / 5 و6 / 3 صباح الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.

وستتواجد أنس جابر للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي في نسخته التي تصدر يوم الاثنين المقبل، بعد أن تأهلت إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى على مستوى بطولات المحترفات ذات الألف نقطة.

ويشكل الصعود للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي إنجازا غير مسبوق للاعبي التنس العرب، سواء على مستوى الرجال أو السيدات.

واحتاجت أنس جابر المصنفة 12 للبطولة إلى 86 دقيقة للتغلب على كونتافيت المصنفة 18 للبطولة والتأهل إلى المربع الذهبي.

وكان من المحتمل أن تصعد أنس جابر للمراكز العشرة الأولى بالتصنيف في حالة الهزيمة، لكن ذلك كان سيعتمد على نتائج أخرى بالبطولة، إلا أن أنس جابر نجحت في حسم صعودها بالفوز، حسب ما ذكرته الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات عبر موقعها على الإنترنت.

كذلك كان التأهل إلى المربع الذهبي هو الأول لأنس جابر على مستوى بطولات المحترفات ذات الألف نقطة، حيث انتهى مشوارها من دور الثمانية ثلاث مرات سابقة.

وقالت أنس جابر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة :"كانت مباراة رائعة... اللعب أمام أنيت دائما ما يكون صعبا. حاولت فرض أسلوبي في اللعب، لكنها تعرفني بشكل جيد."

وأضافت :"أنا سعيدة للغاية بالحفاظ على هدوئي. الأمور كانت مرهقة للغاية في النهاية. لكنني سعيدة بتحقيق الفوز وأتطلع إلى المباراة المقبلة. لم لا أتوج باللقب هنا؟."

وتابعت :"الصعود للمراكز العشرة الأولى هي البداية. أعرف أنني استحق هذا منذ فترة طويلة عندما كنت أقدم مستويات جيدة. لكنني أرغب في أن أثبت جدارتي بذلك، جدارتي بالتواجد ضمن المصنفات العشر الأوليات."

وأضافت :"هناك العديد من الجوانب التي أحتاج لتطويرها. أنا سعيدة للغاية وتنتابني الكثير من المشاعر الآن، لكنني مازلت في إطار المنافسة لذلك أحاول الهدوء وعدم الإفراط في التفكير بشأن دخول المراكز العشرة الأولى. ربما أحتفل عقب البطولة."

وتابعت :"أثق بنفسي، لقد عملت بجدية، وهذه تعد فقط بداية أشياء عظيمة."

ويعد الوصول إلى الدور قبل النهائي في إنديان ويلز استمرارا للنتائج المبهرة لأنس جابر خلال هذا الموسم، حيث كانت قد أصبحت أول لاعبة تنس عربية تتوج بلقب فردي على مستوى بطولات المحترفات بفوزها ببطولة برمنجهام.

كذلك تتصدر أنس جابر حاليا قائمة اللاعبات الأكثر فوزا هذا الموسم برصيد 48 انتصارا.

وتلتقي أنس جابر في مباراتها بالدور قبل النهائي، الإسبانية باولا بادوسا المصنفة 21 للبطولة والتي تأهلت بالفوز على النجمة الألمانية أنجليك كيربر المصنفة العاشرة للبطولة 6 / 4 و7 / 5 .

بينما تجمع المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بين البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة 27 للبطولة واللاتفية ايلينا أوستبنكو المصنفة 24 للبطولة.